За два месяца СвЖД отправила более 5 млн тонн экспортных грузов

Свердловская железная дорога (СвЖД) увеличила объем экспортных грузоперевозок на 5,4% за январь-февраль 2025 года, отправив через припортовые и приграничные станции более 5 млн т различных грузов, сообщили в пресс-службе компании.

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Основным направлением экспорта стала Бразилия (доля 31,9%). Кроме того, грузоперевозки производились через сухопутные пункты пропуска на границе с Китаем, морские порты Дальнего Востока, Северо-Запада, Азово-Черноморского бассейна и маршруты международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг».

Самыми популярными экспортными грузами за этот период стали химические и минеральные удобрения, нефть и нефтепродукты, черные металлы, лес, пиломатериалы и химикаты.

Доля экспорта в общей погрузке СвЖД превысила 25%.

Напомним, в январе-феврале 2025 года СвЖД отправила 80,8 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Полина Щуцкая