Лавров: Россия и Вьетнам ускорят работу по защите двусторонних связей от санкций

Россия и Вьетнам договорились ускорить работу по ограждению экономических и финансовых связей от санкционного влияния. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил по итогам переговоров с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном. Стороны заинтересованы в наращивании взаимодействия по обеспечению эффективных взаиморасчетов, отметил российский министр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Работа по ограждению наших экономических, финансовых связей от пагубного влияния подобного рода незаконных рестрикций идет, и сегодня мы договорились ее ускорить, чтобы никто не пытался подвергать сомнению и тем более подрывать законные права России и Вьетнама развивать сотрудничество в соответствии с достигнутыми договоренностями, в полном соответствии с международным правом»,— сказал Сергей Лавров.

«Мы заинтересованы в дальнейшем наращивании нашего взаимодействия по обеспечению комфортных, эффективных расчетов в банковской сфере»,— добавил дипломат.

На пресс-конференции глава МИД РФ также анонсировал визит в Россию генсека Компартии Вьетнама То Лама. Он прибудет в Москву в мае и примет участие в мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В июне 2024 года Вьетнам посетил президент РФ Владимир Путин, в Ханое он встретился с президентом То Ламом. В сентябре председатель парламента республики Чан Тхань Ман приезжал в Москву, где провел переговоры с господином Путиным и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

О визите российского президента во Вьетнам — в материале «Ъ» «Ханоев ковчег».