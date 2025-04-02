Четыре перевозчика поделили контракты на обслуживание 53 воронежских маршрутов

Министерство промышленности и транспорта Воронежской области выбрало четырех местных перевозчиков для обслуживания 53 межмуниципальных автобусных маршрутов. Контракты достались ООО «ВТК» Валерия Старкова, подконтрольному областным властям АО «ВПАТП №3», АО «Хохольское АТП» (учредители не указаны, гендиректор — Владимир Турищев) и ОАО «Таловское АТП» (учредители не указаны, гендиректор — Василий Ляхов). Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«ВПАТП №3» досталось три контракта, в ходе аукционов компания снизила их цену с начальных 122,4 млн руб. до 111,8 млн руб. (два заключены по начальным ценам). Перевозчику предстоит обслуживать 27 маршрутов в сумме.

Еще два контракта получила «ВТК», которая согласилась обслуживать восемь маршрутов за 12,2 млн руб. (равняется начальной цене). Также она выиграла подряд на работу на девяти маршрутах, предложив снизить начальную цену в 47,6 млн до -25,2 тыс. Отметим, что компания не уйдет в минус при оказании услуг, это стоимость заключения контракта.

«Хохольское АТП» будет обслуживать восемь маршрутов за 24,3 млн руб., «Таловское АТП» — один за 1,3 млн.

Работы в рамках контракта стоимостью 12,2 млн руб. требуется выполнять до конца 2025 года, в рамках остальных — до конца 2026-го.

В середине марта стало известно, что в Воронеже с 1 июля снова могут увеличить стоимость проезда в общественном транспорте.

Алина Морозова