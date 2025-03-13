Воронежские власти выделяют 208 млн на обслуживание междугородних маршрутов

Министерство промышленности и транспорта Воронежской области объявило семь аукционов по выбору подрядчиков для обслуживания 54 межмуниципальных автобусных маршрутов. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 208 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Маршруты разделены на семь лотов, включающих от одного до 11 маршрутов. Стоимость работ варьируется от 52,7 млн до 1,3 млн руб. соответственно.

Подавать заявки на участие в торгах можно до 19–20 марта, итоги планируется подвести 21–22 марта.

Летом 2024 года были установлены новые тарифы на перевозки в общественном транспорте в районах Воронежской области. Стоимость проезда по городским маршрутам, за исключением Воронежа, выросла с 17 до 21–23 руб., по муниципальным и межмуниципальным маршрутам — с 2,3 до 2,9 руб. за пассажиро-километр.

Алина Морозова