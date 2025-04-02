«Многие страны готовы играть с Россией в футбол уже сейчас»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что РФС собирается обсудить с UEFA возращение России на прежнее место в таблице коэффициентов. В данный момент наша страна занимает в рейтинге UEFA 30-е место. В момент отстранения Россия находилась на восьмой позиции. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Рейтинг страны без сомнения важен для любой футбольной федерации, ведь именно место в таблице коэффициентов определяет, сколько клубов будет играть в еврокубках. И 30-я строчка не позволит ни одной из команд РПЛ выйти в еврокубки напрямую. Нужно будет пробиваться через квалификации. Так что вопрос с рейтингом действительно важен, но поверить в то, что UEFA после столь жесткой позиции по нашей стране вдруг пойдет на какие-то компромиссы, сложно. Президенту РФС Александру Дюкову на встрече с журналистами после исполкома организации, который состоялся 28 марта, конечно же, задавали вопросы по поводу возращения. Но господин Дюков лишь обозначил позицию, которой придерживается российская сторона.

Вариант действительно блестящий — получить назад все и сразу. И создается впечатление, что вопрос по возращению уже решен, и об этом будет обвялено в ближайшее время. Но так ли это? Буквально на днях спортивная пресса опубликовала список стран, которые по-прежнему собираются бойкотировать матчи с нашими клубами и сборной. Их 12. Англия и Германия тут на первых ролях. FIFA и UEFA — организации коммерческие. Для них подобные демарши чреваты потерей серьезных денег, так что на фоне разговоров о нашем возращении чиновники, скорее всего, будут тянуть время.

Создан прецедент, который с наскока обойти невозможно, уверен бизнесмен бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко: «Помните, когда мы отказались играть в Чили? Это было еще в СССР. Просто записали счет 3:0 и до свидания. Таких демаршей было не так много. Теперь в любой ситуации постоянно будут пытаться пропихивать идею, мол, мы с ними не будем играть, потому что они садисты, убийцы, кто угодно. И как с этим будут справляться, тоже непонятно».

К тому же не будем забывать, как чиновники FIFA и UEFA не раз заявляли, что пока не завершится специальная военная операция, возращение наших клубов и сборных невозможно. Даже российские юниорские команды не смогли играть. UEFA искреннее пыталась донести до других федераций очевидный факт: юные футболисты из России ни в чем не виноваты. Но не получилось. Скорее всего, вернуться сразу с флагом и гимном не получится, считает футбольный агент Дмитрий Селюк, который живет и работает в Испании: «Возможно, сделают как у белорусов: игры на своем поле, кто-то в Венгрии, кто-то в Азербайджане и при пустых трибунах. Может быть, начнут с этого. Должна быть дорожная карта, как все вернуть, вот и все. Все работают над этим вопросом. Пусть работают, дай бог, чтобы быстрее вернули».

Стоит сказать, что многие страны готовы играть с Россией в футбол уже сейчас, среди них Франция, Италия, Испания и Португалия. Конечно, многое будет зависеть от политических договоренностей, но главный тренер нашей футбольной сборной Валерий Карпин в последнем интервью говорил, что нужно убрать иллюзии, готовится к худшему и не витать в облаках. Вроде как разочарования в этом случае будет меньше.

Конечно, хочется, что бы дисквалификация закончилась как можно раньше. И, возможно, рассуждения генсека РФС Максима Митрофанова о нашем рейтинге, позитивный момент и сейчас стороны действительно согласовывают нюансы. Но как быть с пулом из 12-ти европейских стран, которые вряд ли изменят свое отношение к России? И пойдут ли FIFA и UEFA на серьезную конфронтацию с ними? Эти вопросы, к сожалению, остаются без ответа.

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Владимир Осипов