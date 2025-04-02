В Ярославле вновь попробуют продать землю под КРТ на Большой Донской

В Ярославле проведут аукцион на право комплексного развития территории (КРТ) земельного участка на улице Большой Донской. Соответствующее извещение появилось на сайте мэрии.

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Напомним, что застройщика для этой территории будут искать не в первый раз. Участок площадью 170 тыс. кв. м в марте 2024 года уже был продан под застройку ООО «Бизант», входящему в «GloraX». Но сделка была оспорена ФАС. После судебных разбирательств было решено провести повторный аукцион, на который никто не заявился.

За подписью заммэра Александра Черневского на сайте мэрии появилось новое извещение о проведении аукциона. Заявки начнут принимать 3 апреля, продлится прием до 12 мая, а 15 мая состоится подведение итогов аукциона. Начальная цена права на заключение договора о КРТ составит 111 млн руб.

Организатором торгов выступает департамент градостроительства мэрии. Согласно проекту договора, застройщик за свой счет должен будет расселить 10 жилых помещений, расположенных в доме на Батова, пострадавшего от взрыва газа.

Напомним, что решение о комплексном развитии территории на Большой Донской было принято еще в августе 2023 года.

Алла Чижова