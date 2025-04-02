На кладбище «Ростовское» начали курсировать дополнительные автобусы

В Ростовской области увеличили количество автобусов на маршруте № 452, который соединяет Пригородный автовокзал Ростова с новым кладбищем «Ростовское» в посёлке Большие Салы Мясниковского района. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее автобусы ходили каждые четыре часа, теперь они будут отправляться каждый час-полтора. Новый график движения вступил в силу 2 апреля и включает ежедневные рейсы с понедельника по воскресенье.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что на территории Мясниковского района начато строительство второй очереди кладбища города Ростова-на-Дону. Подрядчиком выступает АО «Донаэродорстрой».

Тат Гаспарян