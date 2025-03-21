В Мясниковском районе начали строить вторую очередь ростовского кладбища

На территории Мясниковского района начато строительство второй очереди кладбища города Ростова-на-Дону. Подрядчиком выступает АО «Донаэродорстрой». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Площадь земельного участка, предоставленного для размещения кладбища, составляет 40 га. Зоны погребений составят 20 га, что позволит разместить 79,5 тыс. захоронений.

На остальной территории будут расположены административная зона со зданием бытового корпуса, ритуальная зона с площадкой для отдания воинских почестей и площадками для отдыха и прощания, хозяйственная зона и два остановочных комплекса для общественного транспорта.

Сейчас ведется расчистка территории. Специалисты вырубают кусты и деревья, а также обустраивают временные подъездные дороги, устанавливают временные здания и сооружения. Все работы планируется завершить до 25 апреля 2026 года.

Кристина Федичкина