Пассажирские перевозки в дальнем следовании на ГЖД сократились в первом квартале

На 0,6% сократились пассажирские перевозки поездами дальнего следования с вокзалов и станций Горьковской железной дороги в январе-марте 2025 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В целом пассажирские перевозки показали рост на 2,8%, сообщили в пресс-службе магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего за первый квартал 2025 года ГЖД перевезла более 8,6 млн пассажиров. Из них в дальнем следовании — около 2 млн, в пригородном — более 6,6 млн (рост на 3,8%)

Пассажирооборот превысил 2,2 млрд пасс-км, сократившись на 0,7%. В дальнем следовании он составил более 1,9 пасс-км (-1,1%), в пригородном — 311 млн (+2%).

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2024 году пассажирские перевозки на ГЖД выросли на 3,8%.

Галина Шамберина