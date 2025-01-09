Горьковская железная дорога перевезла 40 млн пассажиров за 2024 год

Около 40 млн пассажиров перевезла Горьковская железная дорога за 2024 год. Как рассказали в пресс-службе компании, по сравнению с 2023 годом пассажиропоток вырос на 3,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В пригородном сообщении за 2024 год магистраль перевезла 30,5 млн пассажиров, что на 3,8% больше в сравнении с предыдущим годом, поездами дальнего следования — 9,2 млн человек, рост составил 3,9%.

При этом в декабре прошедшего года наблюдалось снижение пассажиропотока в дальнем следовании по сравнению с декабрем 2023 года — на 0,7%, всего перевезли 369 тыс. человек. В пригородном сообщении ГЖД перевезла почти 3 млн человек, что на 8% больше в сравнении с декабрем 2023 года.

Пассажирооборот за 2024 год составил 10,8 млрд пасс-км (рост на 5,3%), в том числе в дальнем следовании — 9,4 млрд пасс-км (рост на 5,3%), в пригородном — 1,4 млрд (рост на 5,8%).

Галина Шамберина