Баскетболист Никола Йокич установил исторический рекорд в НБА

Сербский баскетболист клуба «Денвер Наггетс» Никола Йокич установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по числу набранных в одном матче очков с оформленным трипл-даблом — 61.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Isaiah J. Downing-Imagn Images / Reuters Фото: Isaiah J. Downing-Imagn Images / Reuters

В домашней игре регулярного чемпионата НБА против «Миннесота Тимбервулвз» Йокич оформил трипл-дабл из 61 очка, 10 подборов и 10 передач. Ранее рекорд принадлежал словенцу Луке Дончичу и американцу Джеймсу Хардену — они сделали трипл-дабл с 60 очками.

«Денвер» в овертайме уступил «Миннесоте» со счетом 139:140.

Йокич выступает за «Денвер» с 2015 года, в 2023 году стал чемпионом НБА в составе клуба. Его трижды признавали самым ценным игроком сезона (2021, 2022, 2024). На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Йокич завоевал бронзовую медаль в составе сборной Сербии по баскетболу, на Олимпиаде-2024 в Париже стал серебряным призером.

Таисия Орлова