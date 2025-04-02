В Чувашии направили в суд дело о гибели человека в ДТП

Уголовное дело о гибели человека в ДТП 22 января на трассе «М-7» недалеко от деревни Микши-Энзей в Чувашской Республике направлено прокуратурой республики в Чебоксарский районный суд для рассмотрения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

45-летний мужчина за рулем автомобиля Lada Largus двигался по дороге со скоростью около 90 км/ч. Он не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Peugeot Boxer, частично находившимся на правой обочине. В момент аварии рядом с фургоном стоял человек, которого сбила Lada. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

По данным следствия, погибший был водителем автомобиля, который вышел из машины, чтобы помочь другому участнику движения — водителю Peugeot Boxer.

Водителя Lada обвиняют по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека). Он не признал свою вину, утверждая, что пешеход внезапно оказался на его полосе и избежать столкновения было невозможно.

Артём Дергунов