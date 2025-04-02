В думе Екатеринбурга заявили о риске снижения темпов ввода жилья в Академическом

Количество введенного жилья в Академическом районе Екатеринбурга «начнет падать» в 2025 году, заявил на заседании думской комиссии по МСУ первый заместитель председателя городской думы Михаил Матвеев. «При всей красоте и широте проспектов района, у него есть проблемы, на которые необходимо обратить внимание главе района и администрации города. Застройщики видят, что садики и школы не строятся, и перспектива продажи уже строящегося жилья достаточно сложная»,— пояснил депутат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Матвеев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Михаил Матвеев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Матвеев подчеркнул, что в 2024 году в районе было введено 350 тыс. кв. м. жилья, за три последних года — 1 млн кв. м. жилья, что может привести к возникновению «точек напряжения». «Когда в районе поселились 30 тыс. человек, должно было быть построено две-три школы и пять-шесть детских садов. Сегодня в Академическом районе не строится ни одного садика, и ни одной школы»,— отметил первый вице-спикер.

Михаил Матвеев напомнил, что в 2024 году в районе завершили строительство школы №133, рассчитанную на 1,2 тыс. мест. «Мощности учреждения были рассчитаны на количество жителей, которое уже было до 2021 года в районе. Последние три годы этот прирост населения не обеспечивался местами в детских садах и школах. Загрузка школ составляет 230%, садики все переполнены, и это может вылиться в достаточно большую проблему»,— подчеркнул он.

Глава района Николай Смирнягин признал, что на территории сохраняется «напряженная ситуация» по местам в школах, детских садах и школах искусств. «Напряжение не сняли, мы закрываем потребность по местам, прошла запись в первые классы, по отдельным школам ситуация остается непростой, сейчас вопрос будем отдельно обсуждать с коллегами. Конечно, такое массовое жилищное строительство требует увеличения бюджетных инвестиций на строительство объектов социальной сферы»,— сказал он.

Господин Смирнягин не исключил, что в районе могут возникнуть новые «конфликтные точки» в связи с выступлениями жителей против застройки некоторых территорий. Михаил Матвеев предложил обсудить проблемные вопросы района в рамках отдельного рабочего совещания.

Академический район Екатеринбурга был создан в 2020 году, в его состав входят микрорайоны «малый» Академический, Широкая речка, Краснолесье и Уральский научный центр (УНЦ). По данным администрации, население района превышает 120 тыс. человек, соответствующий показатель планируется увеличить до 300 тыс. жителей к 2035 году.

Василий Алексеев