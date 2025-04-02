Бельский пообещал купить Боярскому новую шляпу в случае победы «Зенита» в чемпионате

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский заявил что купит новую шляпу народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому, сообщает 78.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Актер театра и кино пообещал съесть свой головной убор в случае победы «Зенита» в чемпионате России в год своего столетия. Господин Бельский выразил уверенность в победе сине-бело-голубых и подчеркнул, что Боярский, как и «Зенит», является символом города.

Отметим, что в 2007 году перед первым чемпионством «Зенита» артист пообещал целый год не расставаться с фирменным шарфом сине-бело-голубых. Свое слово Боярский сдержал.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» одержал разгромную победу над «Рубином» в чемпионате России. Клуб с берегов Невы одолел соперника из Казани со счетом 4:0.

Андрей Маркелов