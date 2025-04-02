Кремль: место и сроки саммита Путина и Си Цзиньпина согласованы

Сроки и место саммита президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина согласованы. Об этом в среду сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, в настоящее время идет активная работа над повесткой саммита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Сроки согласованы, место согласовано,— сказал господин Песков во время пресс-колла.— Повестка дня сейчас в проработке. Ведется максимально активная подготовка к этому саммиту».

Во вторник, 1 апреля, Владимир Путин принял в Кремле прибывшего в Москву с визитом главу МИД КНР Ван И. Стороны обсудили перспективы сотрудничества стран и предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Подготовка к его приезду идет успешно, отметил китайский министр.

1 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с Ван И анонсировал российско-китайский саммит в мае. Китайский министр среди трех основных задач сотрудничества стран назвал создание «прочной материальной почвы двусторонних отношений», «приумножение возможностей для совместного процветания» и придание «большего импульса глобальному развитию».

О том, как прошла встреча Ван И с Владимиром Путиным,— в репортаже Андрея Колесникова «Ария основного гостя».

Анастасия Домбицкая