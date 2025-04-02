Предприниматели Таганрога отремонтируют пострадавшие от атаки БПЛА дома

Предприниматели Таганрога начали сбор средств для восстановления окон в жилых домах, пострадавших от атаки украинских дронов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС РФ по Ростовской области Фото: МЧС РФ по Ростовской области

«Обратилась, в том числе, к бизнес-сообществу города с просьбой оказать содействие в этом вопросе. Получен положительный отклик от предпринимателей»,— написала Светлана Камбулова в Тelegram-канале.

Мэр отметила, что ремонт окон является приоритетной задачей, к которой уже привлечены все необходимые силы. Она поблагодарила таганрожцев за готовность оказать помощь городу в трудный момент.

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов» из-за ночной атаки украинских беспилотников повреждены два многоквартирных дома в Таганроге.

Николай Аксенов