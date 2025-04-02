Россия пригласила генсека Компартии Вьетнама на парад Победы в Москве

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам приглашен в Москву 9 мая на празднование 80-летия Победы. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Подготовку официального визита генсека в российскую столицу подтвердил и министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

«Будем очень рады видеть вьетнамского руководителя на этих торжественных мероприятиях»,— отметил Сергей Лавров в начале переговоров с Буй Тхань Шоном.

В субботу, 29 мая, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что примет участие в торжествах 9 мая и встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Свое участие подтвердили также президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидеры Армении и Сербии Никол Пашинян и Александр Вучич. С последним у господина Путина в этот день состоятся переговоры. Кроме того, в Москву прибудут представители Израиля.