Кремль: визит Трампа в Саудовскую Аравию не связан со встречей с Путиным

Визит президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию не связан с предполагаемой встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

«Нет, это планы главы американского государства, это никак не связано с Путиным. У Путина пока таких планов нет»,— сказал представитель Кремля.

1 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп в мае отправится в Саудовскую Аравию. Это будет первый зарубежный визит господина Трампа после начала его второго президентского срока.

Cаудовскую Аравию, где уже состоялись переговоры делегаций России и США, называли возможным местом проведения встречи Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. Белый дом цели визита американского лидера не уточнил. Источник Axios сообщал, что поездка организована для укрепления отношений со странами Персидского залива и обсуждения урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.

Анастасия Домбицкая