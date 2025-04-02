Пилот упавшего на окраине Новосибирска самолета предстанет перед судом

В Новосибирске будут судить пилота легкомоторного самолета C-172N, потерпевшего крушение весной 2023 года. Ему вменяется в вину нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба (ч. 1.1 ст. 263 УК РФ), рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Инцидент произошел 20 апреля 2023 года. В районе городского аэропорта (Заельцовский район) упал легкомоторный самолет C-172N.

В материалах Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР указывается, что авиатор надлежащим образом не оценил фактические условия полета и нарушил технику пилотирования. Летчик произвел отрыв самолета от взлетно-посадочной полосы на недостаточной скорости и увеличил угол набора высоты, что привело к сваливанию воздушного судна и его столкновению с землей. Самолет восстановлению не подлежит, его владельцам причинен ущерб на сумму 8,4 млн руб. В ходе следствия пилот возместил им урон.

Илья Николаев