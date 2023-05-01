Самолет Cessna-172М упал в Новосибирске

Легкомоторный самолет Cessna-172М упал в районе бывшего городского аэропорта в Новосибирске. В результате авиаинцидента никто не пострадал, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

По данным ведомства, самолет упал вечером 30 апреля. Он совершал частный полет. «В результате происшествия воздушное судно получило повреждения планера, кабины и шасси»,– уточнили в следственном управлении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в 2018 году также на территории Заельцовского района Новосибирска разбился легкомоторный самолет Cirrus, следовавший из Новосибирска в Томск. Тогда погиб находившийся за его штурвалом томский предприниматель Владимир Бардокин.

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Валерий Лавский