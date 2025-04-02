Девелоперы складов массово пытаются реструктуризировать банковские кредиты

Компании, строящие складскую недвижимость, пытаются договориться с банками о реструктуризации кредитов, поскольку в текущих условиях обслуживать их становится сложно, рассказала в интервью «Ъ» владелец ГК «Ориентир» Елена Бондарчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«На новые проекты банки дают ставку по формуле "ключевая ЦБ плюс 6 процентных пунктов", то есть сейчас это не меньше 27%. Только на покрытие процентов без возврата долга мы должны тратить не менее 20 тыс. руб. с 1 кв. м склада»,— поясняет госпожа Бондарчук. По ее словам, девелоперы докладывают деньги из одних объектов, где есть доход, в другие проекты, реализуемые на кредитные средства. «Но понятно, что это не будет долго продолжаться»,— предупреждает она.

Госпожа Бондарчук говорит, что сейчас в основном все только достраивают текущие объекты, а по новым проектам пока не сходится экономика и мало кто их запускает. Она не исключает, что при сохранении текущей ситуации существенно сократится число девелоперов логистической недвижимости.

Подробнее читайте в интервью, которое будет опубликовано позднее.