В Новороссийске не зафиксировано превышения ПДК вредных веществ

Управление Росприроднадзора по Краснодарскому краю сообщило об отсутствии превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе Новороссийска после сокращения площади горения местной свалки. Об этом пишет «Ъ-Новороссийск».

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«Показатели атмосферного воздуха соответствуют нормативам», — сообщили в ведомстве.

По данным Росприроднадзора, ранее фиксировались повышенные показатели загрязнения в дачном поселке Щелба и СНТ Дружба. Превышение нормативов также наблюдалось во время работ по локализации возгорания в поселке Убых, станице Натухаевской, селах Васильевка и Владимировка.

К настоящему моменту площадь пожара на новороссийской свалке уменьшилась до 500 кв. м. В тушении огня задействовано 30 единиц техники.

Алина Зорина