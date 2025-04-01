Площадь пожара на полигоне ТБО в Новороссийске сократили до 500 «квадратов»

Спасатели сократили площадь возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске до 500 кв. м. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-мэр города Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В тушении огня задействовано 30 единиц техники. Самосвалы совершили 4,8 тыс. рейсов и отсыпали 66,2 тыс. куб. м грунта.

Тушение огня на полигоне твердых бытовых отходов продолжается уже более двух недель. Возгорание произошло в ночь на 13 марта.

Прокуратура Краснодарского края начала проверку по факту произошедшего. Как сообщили в ведомстве, компания ООО «Терра-Н», эксплуатирующая полигон, нарушает федеральное законодательство.

Алина Зорина