Адлерского застройщика будут судить за обман 11 дольщиков

Уголовное дело о крупном мошенничестве с недвижимостью направлено в суд Сочи. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 53-летний местный житель вместе с сообщником в период с 2019 по 2022 год имитировали строительство многоквартирного дома на улице Черновицкой в Адлерском районе.

Злоумышленник находил потенциальных покупателей и оформлял с ними договоры долевого участия в строительстве, однако взятые на себя обязательства не исполнил. В результате его действий пострадали 11 человек, которым причинен ущерб на сумму свыше 20 млн руб.

В отношении жителя Сочи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). На его имущество наложен арест в размере 50 млн руб. В случае признания вины сочинцу грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Мария Удовик