Марин Ле Пен оценила реакцию Кремля на вынесенный ей приговор

Лидер крайне правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен прокомментировала реакцию Кремля на вынесенный ей Парижским судом запрет избираться в органы власти Франции. По ее словам, осуждение президентом РФ Владимиром Путиным вынесенного ей вердикта — это попытка поставить президента Франции Эмманюэля Макрона в затруднительное положение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

«Поставьте себя на место Кремля, которому по праву преподают уроки демократии утром, днем и вечером. Они думают: у нас есть способ вернуть им бумерангом этот урок после их нравоучений»,— сказала госпожа Ле Пен, отвечая на вопрос корреспондента Le Parisien. Политика попросили прокомментировать ситуацию, что президент РФ Владимир Путин был первым среди мировых лидеров, кто осудил вынесенный французским судом вердикт.

Марин Ле Пен предположила, что «для Кремля это способ поставить (Эмманюэля.— "Ъ") Макрона в затруднительное положение». «Франция должна сыграть свою роль в мире. Когда она дискредитирует себя до такой степени, что лидер оппозиции, любимец общественного мнения не может баллотироваться, весь мир задается вопросом, что происходит во Франции»,— добавила она.

Комментируя ранее приговор французского суда, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков увязал судебный процесс против ультраправого политика Марин Ле Пен во Франции с попранием демократических ценностей.

31 марта Парижский суд признал Марин Ле Пен виновной в нецелевом использовании средств Европарламента. Для этого, как утверждается, с 2006 по 2016 год госпожа Ле Пен фиктивно нанимала для партии ассистентов депутатов. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы, к двум из которых — условно. Также госпожа Ле Пен не сможет участвовать в президентских выборах во Франции 2027 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Марин Ле Пен не оставили ни выборов, ни свободы».

Анастасия Домбицкая