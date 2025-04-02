Пушкинский музей покажет шедевры импрессионистов в Сибири

Выставка картин импрессионистов из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина пройдет в 2026 году в ряде сибирских городов. Об этом сообщила пресс-служба аппарата сибирского полпреда президента РФ Анатолия Серышева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Согласно сообщению, в экспозицию войдут около 30 работ. Выставка откроется в Омске, который получил статус «Культурной столицы России» 2026 года. Затем по два месяца картины импрессионистов будут экспонироваться в Новосибирске, Кемерове, Абакане, Красноярске и Иркутске.

Пушкинский музей располагает богатым собранием работ мастеров импрессионизма XIX века — Клода Моне, Камиля Писсарро, Эдгара Дега, Пьера-Огюста Ренуара, Поля Гогена и др.

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2024 году в Новосибирском государственном художественном музее прошла выставка древнеегипетских артефактов из собрания Пушкинского музея «Древний Египет. Искусство бессмертия».

Валерий Лавский