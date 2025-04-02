Жителя Ставрополья осудили на 20 лет за попытку подрыва газовой сети Ессентуков

Южный окружной военный суд назначил жителю Ставрополья Руслану Белому 20 лет лишения свободы за попытку теракта на газораспределительной сети Ессентуков. Утверждается, что мужчина является членом украинского объединения «Легион "Свобода России"» (признано в РФ террористической организацией и запрещено), сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По данным следствия, в мае 2023 года мужчина примкнул к террористам. По указанию куратора он изучил места возможного теракта, сделал их фото. В июле того же года он купил компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и перенес в арендованную квартиру. Взрыв он осуществить не успел, потому что был задержан.

В отношении Руслана Белого возбудили дело по ч. 2 ст. 205.5 (участие в террористической организации), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1 (попытка изготовления взрывчатки), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 (покушение на теракт), ст. 275 (госизмена) УК РФ. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, первые три года — в тюрьме. Также он должен выплатить штраф в размере 550 тыс. руб.

Летом прошлого года суд в Ростове-на-Дону огласил приговор по делу жителя Ессентуков Сергея Станчева, которого также обвинили в сотрудничестве с иностранной организацией и приготовлении к теракту. По версии следствия, в январе 2023 года он планировал поджечь военкомат. Фигурант признал вину, его приговорили к семи годам колонии.

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