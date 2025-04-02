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Главу нижегородского минкадров назначили директором НИУ РАНХиГС

Министр кадровой политики Нижегородской области Екатерина Лебедева покинула должность в связи с назначением руководителем нижегородского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (НИУ РАНХиГС). Об этом сообщили в региональном правительстве.

Директор НИУ РАНХиГС Екатерина Лебедева

Директор НИУ РАНХиГС Екатерина Лебедева

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Директор НИУ РАНХиГС Екатерина Лебедева

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

2 апреля ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров представил ее коллективу и студенческому активу. В мероприятии также принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Екатерина Лебедева проработала в должности около двух лет, ранее была первым заместителем министра. Исполнять обязанности руководителя ведомства пока в статусе и.о. станет заместитель Елена Амосова.

Как писал «Ъ-Приволжье», прежний руководитель НИУ РАНХиГС, депутат заксобрания региона Александр Парамонов стал фигурантом уголовного дела о взятках, сейчас он находится в СИЗО.

Галина Шамберина