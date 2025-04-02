В горах Сочи объявили штормовое предупреждение о лавиноопасности

Специалисты МЧС объявили штормовое предупреждение о лавиноопасности в горах Сочи выше 1,5 тыс. м над уровнем моря с вечера 2 апреля до вечера 5 апреля 2025 года. Об этом сообщает пресс-службе регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 23.mchs.gov.ru Фото: 23.mchs.gov.ru

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности в горной местности. В частности, рекомендуется воздержаться от выхода в горы во время снегопада и непогоды, следить за изменениями погодных условий и избегать мест возможного схода лавин.

Особую опасность представляют склоны крутизной более 30 градусов без растительности, а при крутизне более 45 градусов лавины могут сходить практически при каждом снегопаде. После снегопада не рекомендуется пересекать лощины с крутизной склонов более 20 градусов в течение двух-трех дней.

В случае чрезвычайных ситуаций следует звонить по единому номеру 112 с мобильного телефона или 01/101 для вызова пожарных и спасателей.

«Ъ-Сочи» писал, что в прибрежной зоне курорта прогнозируют усиление ветра. Порывы могут достигать 17 м/с.

Мария Удовик