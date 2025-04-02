В Сочи и Сириусе прогнозируют усиление ветра

В Сочи и на федеральной территории Сириус 2 апреля 2025 года ожидается усиление южного и юго-восточного ветра с порывами до 15–17 м/с, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале. В горных районах курорта на высотах более 1 тыс. м сохраняется слабая лавинная опасность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По распоряжению главы города Андрея Прошунина все муниципальные службы переведены на усиленный режим работы. Спасатели призывают жителей и туристов соблюдать меры предосторожности: временно отказаться от отдыха вблизи водоемов, не парковать автомобили под деревьями, рекламными конструкциями и другими потенциально опасными объектами.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций рекомендуется обращаться по единому номеру службы спасения 112.

«Ъ-Сочи» писал, что синоптики прогнозируют усиление тумана в Сочи и на федеральной территории Сириус утром 2 апреля 2025 года. Видимость на дорогах может снизиться до 100–500 м.

Мария Удовик