Генконсульство Венгрии в Екатеринбурге ограничило выдачу виз в Австрию

Генеральное консульство Венгрии в Екатеринбурге перестало принимать документы для подачи на оформление шенгенской визы для въезда в Австрию, сказано в сообщении генконсульства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Это связано с тем, что с 1 апреля Венгрия перестала представлять Австрию в выдаче шенгенских виз. Последний день, когда можно было подать документы через визовый центр в Екатеринбурге, был 28 марта.

Напомним, российские туристы стали реже получать шенгенские визы. В 2024 году оформление виз сократилось на 36% по сравнению с позапрошлым годом. Самыми доступными шенгенскими направлениями для деловых поездок стали Франция и Швейцария. По туристическим целям отправлялись чаще всего в Италию, Грецию и Венгрию.

Ирина Пичурина