World Sailing продлила отстранение российских спортсменов до начала мая

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) продлила отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой организации до начала мая, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

На февральском заседании правления World Sailing было решено продлить временное отстранение российских спортсменов еще на три месяца. В мае организация планирует предоставить документ о вариантах выступления россиян в нейтральном статусе.

В марте 2022 года World Sailing отстранила россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях из-за начала специальной военной операции на территории Украины. Весной 2024 года организация выдала нейтральный статус двум российским спортсменам — Елизавете Жеребцовой и Михаилу Ушкову. Они принимали участие в квалификационной регате «Последний шанс», чтобы отобраться на Олимпиаду-2024, но не сумели показать необходимый результат.

Таисия Орлова