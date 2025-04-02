Герой РФ вступил в должность главы муниципалитета Оренбуржья

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев представил нового главу Новосергиевского района Нурсултана Муссагалеева. Чиновник вступил в должность. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Уверен, у Героя России получится создать эффективную команду и правильно организовать работу в родном районе»,— приводятся в сообщении слова Евгения Солнцева.

Нурсултан Муссагалеев окончил Судьбодаровскую школу и Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Он участвовал в спецоперации и кадровой программе «Время героев», которая проводится по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ему присвоено звание Героя Российской Федерации. Нурсултана Муссагалеева избрали главой Новосергиевского района 25 марта.

Георгий Портнов