Герой РФ и экс-замминистра информполитики возглавил муниципалитет Оренбуржья

Главой Новосергиевского района избран Нурсултан Муссагалеев. За его кандидатуру проголосовал районный совет депутатов на заседании во вторник, 25 марта. Об этом сообщает министерство региональной и информационной политики Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Нурсултан Муссагалеев родился в поселке Плодородном в 1997 году. В 2015 году он окончил Судьбодаровскую школу, а в 2021-м — Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.

За выполнение боевых задач в зоне СВО Нурсултан Муссагалеев удостоился звания Героя Российской Федерации. Также он участвовал в президентской программе «Время героев» и работал исполняющим обязанности зам министра региональной и информационной политики Оренбургской области.

Георгий Портнов