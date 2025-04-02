ЦБ спрогнозировал снижение расходов госбюджета по итогам марта

Правительство может вернуться к обычной сезонности в расходовании средств бюджета в марте, рассказал зампред Банка России Алексей Заботкин. По его словам, в январе—феврале уровень был повышен из-за более активного авансирования госзаказа. Однако это не повлияет на бюджетную политику всего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Эти расходы осуществляются в рамках того бюджетного плана, который утвержден на этот год осенью Государственной думой в законе о федеральном бюджете… Зеркальной стороной этого будет меньшая сезонность в декабре, когда обычно происходит основная масса оплат уже выполненных работ по госзаказу. Если больше авансировалось в январе—феврале, соответственно, меньше останется на оплату в декабре»,— пояснил господин Заботкин, выступая в Госдуме (цитата по «Интерфаксу»). Он призвал дождаться данных марта, которые будут готовы через несколько недель.

«Мы исходим из того, что исполнение бюджета в соответствии с федеральным законом, который был принят осенью, обеспечит дезинфляционный вклад в динамику спроса в этом году»,— заключил зампред ЦБ.

По данным Минфина, дефицит бюджета в первые два месяца 2025 года составил 2,7 трлн руб., или 1,3% ВВП, при запланированных на весь год 1,2 трлн руб., или 0,5% ВВП. Годовой ориентир по этому показателю за указанный период оказался перевыполнен более чем вдвое. При доходах января—февраля в размере 5,3 трлн руб. ведомство оценило расходы федерального бюджета в 8 трлн руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Бюджет набирает ход».