Комитет ГД одобрил ко второму чтению запрет участия иноагентов в образовании

Комитет Госдумы по безопасности одобрил ко второму чтению законопроект, запрещающий иноагентам осуществлять любую просветительскую и образовательную деятельность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как сообщает «РИА Новости», инициативу предлагается рассмотреть во втором чтении 8 апреля. Всего к проекту поступило 12 поправок, комитет одобрил только три. Одна из них запрещает иноагентам входить в составы органов управления госкорпораций.

Поправки к закону «Об образовании» и ст. 9 и 11 закона о контроле за деятельностью иноагентов внесла в конце января группа депутатов во главе с Василием Пискаревым (ЕР). Документ предполагает аннулирование лицензии на образовательную деятельность, если лицо признают или уже признали иноагентом. В случае принятия поправок внесенные в реестр не смогут проводить семинары, лекции, организовывать вебинары и круглые столы. Сейчас иноагентам нельзя преподавать только в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Документ также запрещает включать НКО, признанные иноагентами, в реестр социально ориентированных организаций и оказывать им поддержку со стороны муниципалитетов (сейчас уже действует запрет на получение любой помощи от госорганов).

Об инициативе — в материале «Ъ» «Просвещение от противного».

Полина Мотызлевская