Роскомнадзор предупредил о мошеннических звонках от ведомства

Мошенники стали звонить россиянам от имени сотрудников Роскомнадзора, рассказали в ведомстве. В ходе беседы злоумышленники уверяют граждан, что их личный кабинет взломали и для разблокировки требуется номер СНИЛС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Звонки поступают с номеров, которые не принадлежат сотрудникам ведомства, и через мессенджер WhatsApp»,— говорится в сообщении Роскомнадзора. Там напомнили, что госорганы никогда не звонят через мессенджеры и не используют личные данные.

В конце марта МВД сообщило, что телефонные мошенники начали красть деньги пожилых людей под видом представителей Пенсионного фонда. В Ассоциации развития финграмотности говорили, что аферисты также научились пользоваться самозапретом на кредиты для обмана россиян. Для этого они представляются сотрудниками «Госуслуг».

О том, как не стать жертвой мошенничества, читайте в материале «Ъ» «Разрешение на самозапрет».