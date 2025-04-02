МИД Литвы: Евросоюз не сможет полностью заменить Украине военные поставки США

Страны Европы не сумеют полностью заменить США в предоставлении Украине военной помощи, заявил глава МИД Литвы Кестутис Будрис в интервью «РБК-Украина». Он считает, что Брюсселю и Киеву нужно усилить сотрудничество в области оборонной промышленности, чтобы нарастить собственное производство вооружений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon / AP Фото: Alex Brandon / AP

Министр уточнил, что США все равно продолжат «оставаться частью европейской архитектуры безопасности». «Есть критические поставки (оружия из США.— "Ъ"), заменителей которым мы не имеем, и мы все знаем, что это. Вот почему мы должны продолжать сотрудничать с США»,— признал господин Будрис.

В начале марта, после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского, США приостановили военную помощь Украине, в том числе передачу разведданных. Поставки вооружений возобновили вскоре после переговоров делегаций Украины и США, которые прошли в Эр-Рияде 11 марта.

Киев и Вашингтон сейчас обсуждают подписание сделки по редкоземельным металлам. Белый дом сообщал, что это соглашение входит в план по урегулированию конфликта на Украине. На этой неделе президент США пригрозил господину Зеленскому большими проблемами в случае отказа от сделки.

О помощи Киеву от стран Запада — в материале «Ъ» «Париж наполнился желающими».