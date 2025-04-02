Ижевчанина отправили в СИЗО по делу о подготовке поджога и взрыва школы в городе

Обвиняемого в подготовке вооруженного нападения на общеобразовательную школу 20-летнего жителя Ижевска отправили в СИЗО на два месяца, до 20 мая, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Ему вменяют покушение на террористический акт (ч. 1 ст. 30, п «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Согласно ходатайству следователя, фигурант является приверженцем идей молодежного международного движения, признанного террористической организацией и запрещенного в РФ. Подготовку к теракту обвиняемый осуществлял «в составе группы лиц по предварительному сговору».

Следствие считает, что теракт фигурант планировал совершить «путем поджога и взрыва средней общеобразовательной школы с целью причинения смерти учащимся и работникам образовательного учреждения». Для этих целей он приобрел компоненты для изготовления самодельной взрывчатки и «коктейля Молотова».

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал по данным регионального УФСБ, что во время обысков у обвиняемого обнаружили бутылку с зажигательной смесью, инструкцию по изготовлению взрывчатки с гвоздями в составе, 2 кг аммиачной селитры, 3 литра дизельного топлива и 1 литр моторного масла. Силовики указывают, что фигурант подготовил манифест, где описал мотивы планируемых действий, а также намеревался приобрести огнестрельное оружие.

Помимо закупки компонентов, по версии следствия, обвиняемый создал группу для обмена сообщениями в Telegram с лицами, «приобщенными в качестве соучастников преступления».

Фигурант и его адвокат не согласились с ходатайством следователя и просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Первомайский райсуд Ижевска, изучив представленные материалы, принял решение заключить обвиняемого под стражу.

О задержании подозреваемого «Ъ-Удмуртия» писал 2 апреля: соответствующие кадры опубликовало региональное УФСБ. Силовики указывают на причастность задержанного к подготовке вооруженного нападения на одно из общеобразовательных учреждений. В отношении него было возбуждено уголовное дело, фигурант был помещен в ИВС.