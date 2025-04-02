ФСБ задержала ижевчанина за подготовку теракта в образовательном учреждении

Силовики задержали жителя Ижевска, причастного к подготовке вооруженного нападения на одно из образовательных учреждений, сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

По сведениям силовиков, задержанный приобрел компоненты для изготовления взрывчатки с поражающими элементами и бутылок с зажигательной смесью. Фигурант «намеревался приобрести огнестрельное оружение, а такжи подготовил манифест, в котором описал мотивы планируемых действий».

Во время обысков у задержанного обнаружили и изъяли 2 кг аммиачной селитры, 3 литра дизельного топлива, 1 литр моторного масла, а также «коктейль Молотова» и инструкцию по изготовлению взрывчатки с гвоздями в составе.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за приготовление к совершению теракта (ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Фигуранта поместили в ИВС.