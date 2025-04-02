«Пророк» во второй раз стал лидером по кассовым сборам в Ярославской области

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» второй месяц подряд становится самой кассовой картиной в Ярославской области. В феврале фильм собрал 8,7 млн, в марте — 5,6 млн руб. Соответствующие данные размещены на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма "Пророк. История Александра Пушкина" Россия (2025)

Фото: Централ Партнершип Кадр из фильма "Пророк. История Александра Пушкина" Россия (2025)

Фото: Централ Партнершип

Напомним, что картина вышла в прокат 14 февраля. В период с 1 по 31 марта на фильм сходили 14 тыс. ярославцев, состоялось 704 сеанса. На втором месте по сборам (4,7 млн руб.) в Ярославской области вышедший 6 марта семейный фильм «Царевна-лягушка», на него в кинотеатр сходили 14,9 тыс. жителей региона.

Замыкает тройку самых кассовых фильмов — «Пальма 2». Картина собрала 3,5 млн руб. и вызвала интерес у 11,2 тыс. ярославцев.

Алла Чижова