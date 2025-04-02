МВД рассказало о схеме обмана пенсионеров с перерасчетом трудового стажа

Телефонные мошенники начали обманывать пожилых людей под предлогом перерасчета трудового стажа. У жертв похищают деньги, угрожая уголовными делами за оказание помощи Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД.

Как выяснили правоохранительные органы, преступники представляются работниками Пенсионного фонда и просят предоставить им паспортные данные для перерасчета трудового стажа. После этого пенсионеру звонят якобы из полиции и говорят, что по его паспортным данным осуществлен денежный перевод на Украину, в связи с чем было возбуждено дело. Злоумышленники убеждают жертву снять сбережения и передать их курьеру.

О том, что телефонные мошенники стали похищать деньги пожилых людей под видом сотрудников Пенсионного фонда, МВД сообщало в марте. В Ассоциации развития финграмотности говорили, что преступники также научились пользоваться самозапретом на кредиты для обмана россиян.

О том, как не стать жертвой злоумышленников, читайте в материале «Ъ» «Разрешение на самозапрет».