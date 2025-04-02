В Горном Алтае 24 незаконных туробъекта предстоит снести во внесудебном порядке

В ходе предстоящей легализации незаконно построенных объектов туристической инфраструктуры в Республике Алтай будут учтены 924 заявления от их владельцев или управляющих. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона по итогам заседания межведомственной рабочей группы по вопросам деятельности в сфере управления земельными ресурсами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как сообщил на заседании глава Горного Алтая Андрей Турчак, заявления на амнистию не поступили на 732 незаконных объекта. В 24 случаях возможен их внесудебный снос, на который отведено три месяца. В остальных случаях предстоят судебные разбирательства.

При этом, число выявленных незаконных туробъектов может увеличиться. По словам заместителя министра экономического развития Кирилла Мандрыгина, разработано приложение по сбору информации о незаконных средствах размещения, которое «позволит любому жителю или гостю региона сообщить адрес и любые иные сведения о местонахождении таких объектов, в отношении которых имеются сомнения в законности».

Как писал «Ъ-Сибирь», в ходе «земельной амнистии» до 30 сентября предстоит внести изменения в генпланы и правила землепользования муниципалитетов с учетом легализованных объектов. До 30 ноября собственники турбаз должны поставить их на учет.

Валерий Лавский