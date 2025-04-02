Водитель «Газели» погиб в результате дорожной аварии с КАМАЗом на трассе «Кола»

Полиция проводит проверку обстоятельств смертельного ДТП с двумя грузовиками в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Трагический дорожный инцидент произошел 1 апреля в 19:00 на 186-м километре автодороги «Кола», сообщили в региональном ГУ МВД.

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На месте сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что 20-летний водитель, двигаясь вне населенного пункта на фургоне «Газель», по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым КАМАЗом с полуприцепом, за рулем которого находился 40-летний мужчина.

В результате ДТП водитель малотоннажного грузовика скончался на месте происшествия. Все обстоятельства случившегося в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что водитель иномарки погиб, вылетев в кювет и врезавшись в дерево на трассе «Санкт-Петербург — Ручьи» в Ломоносовском районе Ленобласти.

Андрей Цедрик