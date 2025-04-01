Водитель иномарки погиб, врезавшись в дерево на трассе в Ломоносовском районе

Сотрудники полиции проводят проверку по факту смертельного ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти. Трагический дорожный инцидент произошел 31 марта около 23:00 на 56-м километр автодороги «Санкт-Петербург — Ручьи», сообщили в региональном ГУ МВД.

Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что 54-летний водитель за рулем Mitsubishi Pajero, двигаясь от поселка Большая Ижора в направлении поселка Лебяжье, по неустановленной причине съехал в кювет и столкнулся с деревом, после чего машина загорелась.

Водитель скончался на месте. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам прошедшего года общее количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Ленинградской области сократилось на 5,4%, а число пострадавших в них уменьшилось на 9,4% по сравнению с 2023 годом.

Андрей Цедрик