«Ак Барс» обыграл «Автомобилиста» со счетом 7:2

Казанский «Ак Барс» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина Восточной конференции КХЛ со счетом 7:2 (4-0, 2-2, 1-0), сообщили в пресс-службе ХК «Автомобилист».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч между командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и "Ак Барс" (Казань)

Фото: Дмитрий Горчаков, Коммерсантъ Хоккейный матч между командами "Автомобилист" (Екатеринбург) и "Ак Барс" (Казань)

Фото: Дмитрий Горчаков, Коммерсантъ

Встреча в Казани завершилась уверенной победой хозяев. В составе «Ак Барса» дублем отметился Александр Барабанов. Кроме того, по шайбе в ворота гостей забросили Степан Фальковский, Илья Сафонов, Никита Дыняк, Николас Петан и Артем Галимов. У «Автомобилиста» во втором периоде отличились Анатолий Голышев и Александр Шаров.

В конце первого периода, вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин был заменен на Евгения Аликина после четырех пропущенных шайб, однако затем вернулся на лед в третьем периоде.

«Ак Барс» сравнял счет в серии до четырех побед — 2:2. Следующая игра состоится в Екатеринбурге 3 апреля.

Напомним, 30 марта, екатеринбургский «Автомобилист» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 2:3. Игра проходила в Казани.

Полина Щуцкая