«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» со счетом 2:3 в третьем матче плей-офф КХЛ

По итогам третьего матча в серии плей-офф КХЛ 2024/2025 екатеринбургский «Автомобилист» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 2:3, сообщили в пресс-службе клуба. Игра прошла в Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Шайбы забросили игроки «Автомобилиста» Сергей Зборовский, Степан Хрипунов и Максим Осипов, от «Ак Барс» — Дмитрий Кателевский и Дмитрий Яшкин.

Победа «Автомобилиста» стала 200 для главного тренера клуба Николая Заварухина в КХЛ. «Поздравляю соседей с праздником Ураза-байрам. Я сам уфимский, Татарстан и Башкирия — соседские республики. По матчу: хороший шаг. Выстояли, довольно-таки много играли в обороне. Парни грамотно оборонялись, и здорово, что победили, сделали шажочек вперед. Идем дальше»,— прокомментировал он.

Напомним, 28 марта «Автомобилист» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:3 (2-0, 1-1, 1-2) во втором матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции КХЛ.

Ирина Пичурина