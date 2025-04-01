В Северной Осетии похоронили погибшего под Курском Героя России майора Тибилова

В Северной Осетии простились с Героем России майором Маратом Тибиловым. На церемонии присутствовали высокие чины Росгвардии, включая заместителя директора Росгвардии генерал-полковника Владислава Ершова.

Господин Ершов от имени директора Росгвардии Виктора Золотова выразил соболезнования родным и близким погибшего. Семье офицера передали орден Мужества, которого майор был удостоен посмертно, а также орден «Слава Осетии», сообщает пресс-служба Росгвардии. Похороны завершились ружейными залпами и торжественным маршем роты почетного караула.

О смерти майора Тибилова стало известно 28 марта. Он погиб в результате прямого удара ВСУ по территории Черкасского Поречного в Курской области, писал врио губернатора региона Александр Хинштейн. Президент России Владимир Путин вручил ему Звезду Героя 23 февраля.