Петербург первым в стране создал ремонтную зону для автобусов на природном газе

Новую ремонтную зону для обслуживания газомоторной технике открыли в автобусном парке №7 «Пассажиравтотранса», который отмечает свое 45-летие, сообщает пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов, осмотревший новую площадку, заметил, что это «единственный комплекс в России, обладающий возможностями для организации эффективной эксплуатации и технического обслуживания автобусов на газомоторном топливе».

Он добавил, что город на Неве два года подряд признается газомоторной столицей России. По улицам мегаполиса на текущий момент курсируют более 3 тыс. автобусов, работающих на природном газе.

Не забыл градоначальник и про юбилей предприятия. Господин Беглов подчеркнул, что парк №7 во многом определяет лицо города, так как обслуживает напряженные и важные пассажирские маршруты на Невском проспекте и до аэропорта Пулково.

Отметим, что седьмой парк первым начал эксплуатировать технику на природном газе, сейчас он эксплуатирует 160 единиц газомоторной техники. Всего в нем почти 500 автобусов.

В перспективе предприятие «Пассажиравтотранс» планирует обустраивать подобные площадки и в других автобусных парках. В настоящее время ведется проектирование ремонтных зон по обслуживанию газомоторной техники в Автобусном парке №1 и в парке в Петродворце.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что виртуальная карта «Подорожник» стала доступна для скачивания всем петербуржцам и гостям города. Новое мобильное приложение упростило процесс оплаты проезда для 5 млн пассажиров.

Андрей Маркелов