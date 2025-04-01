Россия впервые за шесть лет участвует в военной выставке LAAD в Бразилии

«Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») впервые с 2019 года организует российскую экспозицию на LAAD 2025 — Международной латиноамериканской выставке авиационных и оборонных систем, которая проходит с 1 по 4 апреля в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

На этот раз российская «оборонка» продемонстрирует набор вооружений, актуальный для региональной специфики. В авангарде выставки — новейший истребитель пятого поколения Су-57Э, истребитель Су-35, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (Э), многоцелевой вертолет Ми-171Ш и ударный Ка-52Э. Помимо них в экспозиции представлены танк Т-90МС (в той же версии, что и на февральской выставке IDEX в Абу-Даби), боевая машина поддержки танков БМПТ, плавающий танк 2С25 «Спрут» для морской пехоты, зенитно-ракетные комплексы С-400, С-350Е и «Тор-М2К», а также транспортно-десантный катер БК-16Э, штурмовая лодка БК-10 и ракетный корвет проекта 22160.

Как отметил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, Россия заинтересована в развитии совместных локализированных проектов разработки и производства стрелкового оружия, беспилотников, высокоточных ударных средств, бронетехники, самолетов и военно-морской техники в кооперации с латиноамериканскими оборонными компаниями и государственными ведомствами «в полном соответствии с современными рыночными трендами». Для обсуждения этих вопросов в рамках выставки пройдут встречи и переговоры с представителями министерств обороны Бразилии и стран региона.

Выставка LAAD проводится раз в два года, но в двух предыдущих экспозициях «Рособоронэкспорт» участия не принимал. В 2021 году причиной стали пандемийные ограничения, а в 2023-м «Ростех» предпочел сфокусироваться на производстве техники для СВО.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу выразил уверенность, что на российское вооружение и технику имеется большой отложенный спрос. «После завершения специальной военной операции, поверьте мне, выстроится большая очередь за нашим оружием. Оно показало себя в боевых действиях, доведено до совершенства»,— заявил он журналистам.

«Рособоронэкспорт» — государственный посредник по экспорту и импорту военной продукции, технологий и услуг военного назначения. Портфель заказов компании насчитывает почти $57 млрд и предусматривает поставку российской продукции военного назначения в 44 страны мира.

Что представила Россия на выставке IDEX 2025 в ОАЭ — в материале «Ъ» «Отложенному верить».

Дмитрий Сотак